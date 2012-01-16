T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hakkari'deki KCK operasyonu VAN (A.A)

16 Ocak 2012 12:47

-Hakkari'deki KCK operasyonu VAN (A.A) - 16.01.2012 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütünün şehir yapılanması KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişi, Van'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Özel Yetkili Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, 4 gün önce Yüksekova ilçesinde gözaltına alınan ve aralarında Esendere Belediye Başkanı Hurşit Altekin ile Yüksekova eski Belediye Başkanı Ruken Yetişkin'in bulunduğu 7 kişi, işlemlerinin ardından Van'a sevk edildi. Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan bu kişiler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24