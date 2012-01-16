-Hakkari'deki KCK operasyonu VAN (A.A) - 16.01.2012 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütünün şehir yapılanması KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişi, Van'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Özel Yetkili Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, 4 gün önce Yüksekova ilçesinde gözaltına alınan ve aralarında Esendere Belediye Başkanı Hurşit Altekin ile Yüksekova eski Belediye Başkanı Ruken Yetişkin'in bulunduğu 7 kişi, işlemlerinin ardından Van'a sevk edildi. Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan bu kişiler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.