-HAKKARİ'DEKİ İZİNSİZ GÖSTERİLER HAKKARİ (A.A) - 17.09.2010 - Hakkari'de, 9 Eylülde çıkan olaylar sırasında uzman çavuşun açtığı ateş sonucu kafasından yaralanan ve tedavi gördüğü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitiren çocuğun cenazesi toprağa verildi. Tedavi gördüğü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde yaşamını yitiren 15 yaşındaki Enver Turan'ın cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak, karayolu ile Hakkari'ye götürüldü. Hakkari-Van karayolundaki Tekser mevkisinde toplanan kalabalık tarafından karşılanan Turan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından bir süre omuzlarda taşındıktan sonra Keklikpınar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hakkari'de 9 teröristin etkisiz hale getirilmesini bahane eden grupların, 9 Eylülde kentin değişik mahallelerinde yaptığı gösteriler sırasında, ailesinin de içinde bulunduğu özel araçla Keklikpınar Mahallesi'nden geçen ve taşlı saldırıya uğrayan uzman çavuşun açtığı ateş sonucu kafasına isabet eden kurşunla yaralanan Enver Turan, tedavi gördüğü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde yaşamını yitirmişti.