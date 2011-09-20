'Hakkari'deki imamı PKK öldürdü'

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İddianamede şöyle denildi:

Özel Yetkili Van Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinin İmam Aziz Tan'ın 23 Ağustos 2010'da sabah ezanını okumak üzere Pehlivan Mahallesi'ndeki evinden görev yaptığı Hacı Sait Camisi'ne giderken silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili olarak hazırladığı iddianame, Van 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.Tutuklu sanıklar İsmet Faruk, Murat Ertunç ve Orhan Engin hakkında ''silahlı terör örgütü üyesi olma'', ''devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma'', ''Aziz Tan'ı öldürme suçuna iştirak ve terör örgütü faaliyeti kapsamında örgüte silah sağlama'' suçlamalarıyla dava açıldı.İddianamede, Aziz Tan'ın öldürülmesinden 6 gün sonra polise ihbarda bulunulması sonucu yapılan aramada aracında çok sayıda patlayıcı ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeyle yakalanan Murat Ertunç'un ifadesi dikkati çekti.İddianameye göre, kapatılan DTP il teşkilatının birçok faaliyetine katıldığını, PKK'nın gençlik yapılanmasında aktif olarak yer aldığını itiraf eden Murat Ertunç,PKK'nın İmam Tan ve 4 arkadaşı hakkında infaz kararı almasının ardından Hakkarili ''Dilşad'' kod adlı örgüt üyesi ile ismini bilmediği başka bir örgüt üyesinin imam Aziz Tan'ı öldürdüğünü belirtti.PKK'lıların imamı öldürme eylemlerinde tutuklu sanıklardan İsmet Faruk'un keşif yaptığını, yardım ve yataklık ettiğini ifade eden Ertunç, ''Eylemi gerçekleştiren Dilşad kod adlı örgüt mensubuna 'imamdan ne istediniz' diye sorduğumda, imamın Hakkari'de yaşayan gençleri sokak eylemlerinden uzaklaştırdığı, camiye gelen gençlere taş atmamaları, okumaları gerektiği, örgütten uzak durmalarını gibi öğütler verdiği için bu eylemi yaptıklarını söyledi. Dilşad kod adlı örgüt mensubu, olay gecesi teravih namazında, Aziz Tan'ın imamı olduğu camide cemaatin arasında namaz kılıyormuş gibi abdestsiz şekilde hareket ettiğini bana anlattı'' dedi.PKK'nın çeşitli gruplarıyla iş birliği içinde olduğunu, bunlardan Botan grubuyla 4 kez buluştuğunu, iki buluşmaya tutuklu diğer sanık Orhan Engin'le birlikte gittiğini kaydeden Ertunç, Orhan Engin'in örgüt mensuplarının saç ve sakal tıraşını yaptığını, kendisinin ise patlayıcı madde düzeneğinin nasıl yapılacağı ve el bombasının nasıl atılacağı yönünde eğitim aldığını kaydetti.''Silahlı terör örgütü PKK tarafından internet sitelerinde hakkında infaz emri verilen Hakkari Merkez Hacı Sait Camisi imamı Aziz Tan'ın n 23.08.2010'da sabah namazı için görev yaptığı camiye doğru Şenler yokuşunda ilerlediği sırada silahlı terör örgütü mensubu Dilşad kod isimli şahıs ile kod adı ve kimlik bilgileri tespit edilemeyen örgüt mensubu tarafından silahla ateş edilmek suretiyle öldürüldüğü, şüpheli İsmet Faruk'un örgüt üyelerinden aldığı talimat doğrultusunda olay öncesinde olay mahallinde keşif yaptığı, İsmet Faruk'un silahlı terör örgütünün dağ kadrosuyla iş birliğinde bulunduğu ve İmam Aziz Tan'ın öldürülmesine iştirak ettiği, böylelikle yaptığı imamlık ve vaizlik göreviyle ilgili olarak, insanları terör örgütünden uzak tutmaya çalışan kamu görevlisini görevi nedeniyle iştirak halinde terör örgütü faaliyeti kapsamında öldürme suçunu ve devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçunu işlediği, Aziz Tan'ın öldürülmesinden sonra, 30.08.2010'da saat 00.05 sıralarında, şüpheliler Halil Temel ve Murat Ertunç'un bulunduğu, 65 EK 877 plakalı araçta bulunan poşette uzaktan komutalı veya sarsıntıya duyarlı (tuzaklı) el yapımı bomba yapımında kullanılabilecek malzemeler, Murat Ertunç'un üzerinde 2 el bombası ele geçirildiği, şüpheli Orhan Engin'in Hakkari merkezde gençlik yapılanmasını organize ettiği, terör örgütünün dağ kadrosuyla irtibat halinde olduğu, örgüt mensuplarından aldığı talimatları yerine getirdiği, Murat Ertunç'un da örgütün dağ kadrosuyla iş birliği içerisinde hareket ettiği, örgüt mensuplarının talimatları doğrultusunda Hakkari merkezde gerçekleştirilecek eylemler için örgüt mensuplarından aldığı patlayıcı maddelerle yakalandığı, böylelikle şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işledikleri belirlenmiştir.''