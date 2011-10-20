-Hakkari'deki hain saldırı yurdun değişik yerlerinde protesto edildi ANKARA (A.A) - 20.10.2011 - Hakkari'deki hain saldırı, İstanbul'daki bir grup taksici tarafından protesto edildi. Okmeydanı Şark Kahvesi'ndeki Taksiciler Derneğinde toplanan taksiciler, önce Haliç'e, oradan da Mecidiyeköy'e gitti. Terör örgütü aleyhine sloganlar atan taksiciler, şehitler için saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra dağıldı. Bu arada, Hakkari'deki hain saldırı, Avcılar ve Bağcılar'da da ellerinde Türk bayrakları bulunan gruplar tarafından protesto edildi. Öte yandan, Boğaziçi Köprüsü'nün kırmızı-beyaz renkte ışıklandırılmış olması dikkati çekti. Ankara'da, BDP Genel Merkezi önünde toplanan Alperen Ocaklarına üye bir grup, sloganlarla hain saldırıyı protesto etti. Basın açıklamasının ardından parti binasına Türk Bayrağı asmak isteyen gruptakilere polis izin vermedi. Bunun üzerine gruptakilerle polis arasında sözlü tartışma oldu. Gruptakiler daha sonra, bina önünden ayrıldı. Güvenlik güçlerinin BDP önünde bekleyişi sürüyor. Öte yandan, Anıtkabir yakınlarında toplanan vatandaşlar, araçlarıyla konvoy oluşturarak, saldırıda şehit olan Piyade Çavuş Yunus Yılmaz'ın evinin bulunduğu Pursaklar ilçesine gitti. Manisa'da Manolya Meydanı'nda toplanan Ülkü Ocakları üyesi grup, şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu. Türk Bayrakları ile terör örgütü aleyhine slogan atarak Garnizon Şehitliği'ne kadar yürüyen grup, burada şehitler için dua etti. Yürüyüşe MHP Manisa İl Başkanı Uğur Üncü, MHP Merkez İlçe Başkanı Tamer Akkal, eski milletvekili Mustafa Enöz ve vatandaşlar katıldı. Daha sonra Manolya Meydanı'na dönen Ülkü Ocakları üyeleri, terörü protesto için sabaha kadar sürecek oturma eylemi başlattı. Manisa Ülkü Ocakları Başkanı Onur Papuççuoğlu, yaptığı açıklamada, teröristlerin insanlık dışı eylemlerinin tahammül ve dayanma sınırını aştığını söyledi. Denizli'de de İstiklal Caddesi'nden terör örgütü aleyhine slogan atarak Delikliçınar Meydanı'na yürüyen grup, terörü protesto etti. Şehitler için saygı duruşunda bulunan grup, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra dağıldı.