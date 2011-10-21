-Hakkari'deki hain saldırı protesto edildi ANKARA (A.A) - 21.10.2011 - Elazığ, Rize, Sarıkamış, Adana, Bolu ve Bingöl'de, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü tarafından düzenlenen hain saldırı protesto edildi. Elazığ'da, sabah saatlerinde öğrencileri okullarına bırakan bir grup servis şoförü, minibüslerinin üstüne Türk Bayrakları asıp, şehrin en işlek yerlerinden İstasyon ve Gazi caddelerinde korna çalarak, hain saldırıda şehit düşen Er Mehmet Ağgedik'in Olgunlar Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki evine gitti. Buradan Beyzade Cami'ye giden grup, taziye yerinde Ağgedik için dua etti. Gruptakiler, Şehit Er Mehmet Ağgedik'in babası Bekir Ağgedik'e baş sağlığı diledikten sonra sessizce dağıldı. -Rize- Rize üniversitesi Merkez Kampüste bir araya gelen öğrenciler, şehitler için saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu. Rize Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Rıdvan Demirtaş, burada yaptığı konuşmada, Anadolu topraklarındaki bin yıllık devlet geleneğini parçalamak ve kardeşliği hain kurşunlarıyla bozmak isteyenlere bu fırsatı bugüne kadar vermediklerini, bugünden sonra da vermeyeceklerini belirtti. Demirtaş, şehit üsteğmen Murat Bek'in nişanlısı olan Çayeli Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği bölümü öğrencisi Saniye Cesur Bek'e başsağlığı diledi. Gösteri, dua edilmesi ve şehitlerin isimlerinin okunmasının ardından sona erdi. -Sarıkamış- Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, lise öğrencileri, gençler ve bir grup esnaf, düzenledikleri yürüyüşle Hakkari'deki hain saldırıyı protesto etti. Ellerinde Türk bayraklarıyla Gaziler meydanındaki Atatürk Parkında toplanan grup, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu. Grup adına basın açıklaması yapan Hayati Seçilir, şehitler diyarı Sarıkamış'ta terörü lanetlemek için toplandıklarını belirterek, ''Bizler asker bir milletin mensuplarıyız. Kimimiz Mehmetçiktir nöbettedir, kimimiz Mehmetçik olmak için sabırsız sırasını beklemektedir. Altında 90 bin şehit yatan toprakların çocukları olarak kutsal şehitlerimizin bekçileriyiz. Evvel Allah vatan nedir? Bayrak nedir? biliriz. Bu yüzden terörü şiddetle nefretle kınıyoruz'' dedi. Basın açıklamasının ardından Şehit Kemal Mutlu Caddesi üzerinden Belediye binası önüne kadar yürüyen grup, terör örgütü aleyhine slogan atarak dağıldı. Bu arada ev ve iş yerleri önünde bayrak açan vatandaşlar grubu alkışlayarak destek verdi. -Adana- Adana Barosu'na bağlı avukatlar, Hakkari ve Bitlis'te terörle mücadele sırasında şehit düşen asker ve polisler için Adliye binası önünde saygı duruşunda bulundu. Adana Barosu Başkanı Aziz Erbek, Adana İdare Mahkemesi binası önünde toplanan grup adına adına yaptığı açıklamada, Hakkari ve Bitlis'te şehit düşen ve yaralanan vatan evlatlarının yüreklerini dağladığını belirterek, saldırıların, karanlık oyunların Türkiye toprakları üzerinde sahneye konulması olduğunu ifade etti. Avukatlar ile çevrede bulunan vatandaşlar, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dağıldı. -Bolu- Bolu Alperen Ocakları tarafından ''Teröre lanet, Şehide saygı'' yürüyüşü düzenlendi. Siteler Camisinde kılınan öğle namazının ardından toplanan grup, ellerindeki Türk bayrakları ile slogan atarak, İzzet Baysal Caddesinden Belediye meydanına kadar yürüdü. Vatandaşların da evlerinin camlarına astıkları Türk bayrakları ve alkışlarla yürüyüş yapanlara destek oldukları gözlendi. Geniş güvenlik önlemleri eşliğinde yürüyen grup, daha sonra Köroğlu Heykeli'nin bulunduğu alanda toplandı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehit askerler için dualar okundu. Yapılan açıklamanın ardından yürüyüş sona erdi. -Bingöl- Bingöl'de Hakkari'nin Çukurca ve Bitlis'in Güroymak ilçelerinde polis ve askeri birliğe düzenlenen hain saldırıları protesto etmek amacıyla sivil toplum kuruluşları tarafından, ''Teröre Lanet Şehitleri Anma'' mitingi düzenlendi. Cuma Namazı'nın ardından Saat Kulesi önünde düzenlenen mitingde, polis yoğun güvenlik önlemleri alırken, katılımcılar dev Türk bayrakları açarak terör örgütü aleyhine sloganlar attı. Miting için hazırlanan ortak basın açıklamasını Bingöl Belediye Başkanı Serdar Atalay, okudu. Konuşmasının başında 30 yıldır Türkiye'nin kanını emen, sivil, asker, kadın, çocuk demeden insanları katleden terör örgütünü lanetlemek, şehitleri anmak için toplandıklarını belirten Atalay, mitinge destek veren herkese teşekkür etti. Atalay, ''Acımızı anlatmaya kelimeler yetmiyor. Öfkemiz çığ gibi. Ama devletimizin bekası, milletimizin birliği için gözyaşlarımızı içimize akıtıyor, acımızı içimize gömüyoruz. Dik duracağız. Birlik ve beraberliğimizi bozmayacağız, metanetimizi koruyacağız'' dedi. Yapılan konuşmaların ardından şehitler için toplu Fatiha okuyan grup, Genç Caddesi'nden Şehitler Anıtı önüne kadar yürüdü. Burada şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.