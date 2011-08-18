-Hakkari'deki hain saldırı da 9 şehit ANKARA (A.A) - 18.08.2011 - Genelkurmay Başkanlığı, dün Hakkari'deki hain saldırı sonucu, 8 askeri personel ve 1 geçici köy korucusunun şehit olduğunu, 15 askeri personelin yaralandığını bildirdi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan basın açıklamasında, Hakkari'deki dün yapılan saldırıya ilişkin şu bilgilere yer verildi: ''17 Ağustos 2011 günü Hakkari-Çukurca yolu üzerinde intikal halindeki bir askeri konvoya bölücü terör örgütü tarafından hain bir saldırıda bulunulmuştur. Bu hain saldırı sonucu 8 askeri personel ve 1 geçici köy korucusu şehit olmuş, 15 askeri personel yaralanmıştır. Yaralılardan biri hariç diğerlerinin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Şehit geçici köy korucusunun naaşı toprağa verilmiş, diğer şehitlerimizin naaşları ise 18-19 Ağustos 2011 tarihlerinde memleketlerinde yapılacak törenlerle toprağa verilecektir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, şehitlerimizin değerli ailelerine ve yüce milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz.''