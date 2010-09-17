-HAKKARİ'DEKİ GÖSTERİLERDE YARALANAN ÇOCUK ÖLDÜ VAN (A.A) - 16.09.2010 - Hakkari'de sivil aracıyla geçtiği sırada göstericilerin taşlı saldırısına uğrayan uzman çavuşun açtığı ateş sonucu başına isabet eden kurşunla yaralanan çocuk, bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti. 9 Eylülde kent merkezinde çıkan olaylar sırasında, göstericilerin taşlı saldırısına uğrayan uzman çavuşun açtığı ateş sonucu kafasından yaralanan ve kaldırıldığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde solunum cihazına bağlı olarak yaşamsal fonksiyonlarını sürdüren 15 yaşındaki Enver Turan'ın beyin ölümü gerçekleşti. Doktorlar, yoğun bakım ünitesinde bir haftadan bu yana yaşama tutunmaya çalışan, ancak tüm uğraşlara rağmen tedaviye cevap vermeyen Turan'ın, akşam saatlerinde beyin ölümünün gerçekleştiğini belirtti. Yaşamını yitiren çocuğun cenazesi, sağlık personeli ve yakınları tarafından yoğun bakım ünitesinden alınarak hastane morguna bırakıldı. Turan'ın cenazesinin, Hakkari'de toprağa verileceği öğrenildi. Enver Turan, Hakkari'de 9 teröristin etkisiz hale getirilmesini bahane eden grupların 9 Eylülde kentin değişik mahallelerinde yaptığı gösteriler sırasında, ailesinin de içinde bulunduğu özel aracıyla Keklikpınar Mahallesi'nden geçen ve taşlı saldırıya uğrayan uzman çavuşun açtığı ateş sonucu kafasına isabet eden kurşunla yaralanmıştı.