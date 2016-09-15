Hakkari'deki DBP binasına operasyon; 20 gözaltı

İçişleri Bakanlığı'na belediyelere kayyım ataması veren OHAL kararnamesinin ardından Hakkari Belediyesi'ne kayyım atanmasını protesto etmek için DBP il binasında yapılan açlık grevine polis müdahale etti. Yapılan operasyonda aralarında belediye eski eşbaşkanlarının da bulunduğu 20'ye yakın kişi gözaltına alındı.

DHA'da yer alan habere göre; kayyım atanmasını protesto etmek için aralarında eski eşbaşkanlar Fatma Yıldız ile Şaban Alka'nın da bulunduğu bir grup partili DBP il binasında açlık grevine başladı. Bugün saat 15.00 sıralarında polis grevin yapıldığı Bulak Mahallesi Barış Caddesi üzerinde bulunan DBP il binasına operasyon yaptı. Aralarında Yıldız ve Alkan'ın da bulunduğu 20'ye yakın partili gözaltına alındı. Gözaltına alınan yaklaşık 20 kişi, araçlarla Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne götürürken, parti binasında arama yapıldı. Bu arada, HDP Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan da parti binasına gelerek konu hakkında bilgi edinmeye çalıştı.