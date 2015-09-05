Hakkari'de yol kontrolü yapan PKK'lılar sivil araca ateş açtı; 1 ölü

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde yol kontrolü yapan PKK'lılar, AKP Şemdinli İlçe yöneticilerinden Miran Kaya'nın aracını durdurmak istedi. Kaya’nın durmaması üzerine PKK’lıların ateş açması sonucu araçta bulunan Celal İnan, ağır yaralandı. İnan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA’da yer alan habere göre, olay, Şemdinli- Yüksekova karayolu üzerinde bulunan Yufkalı Köyü yakınlarında meydana geldi. Bir grup PKK’lı yolu keserek, durdurdukları araçlarda bulunanlara kimlik kontrolü yapmaya başladı. Bu sırada Şemdinli’den Yüksekova’ya giden Ak Parti’den 7 Haziran seçimlerinde aday adayı olan ve parti ilçe yönetiminde görev alan Miran Kaya, yolun kesildiğini fark edince yönetimindeki otomobille geri döndü.

Aracın durmaması üzerine PKK’lılar araca otomatik silahlarla ateş açtı. Sürücü Miran Kaya yara almazken, yanında bulunan ve ilçede ticaretle uğraşan Celal İnan ağır yaralandı. Kurşun yağmuru altında gaza basıp hızla uzaklaşan Miran Kaya, yaralı Celal İnan’ı, Şemdinli Devlet Hastanesi’ne götürdü. Tedaviye alınan İnan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

PKK’lıların yol kestiği bölgeye güvenlik güçleri operasyon başlatırken, Şemdinli- Yüksekova karayolu bir süre ulaşıma kapandı.