-HAKKARİ'DE YİNE MOLOTOFLU SALDIRI HAKKARİ (A.A) - 20.04.2011 - Hakkari'de, Yüksek Seçim Kurulunun bazı bağımsız milletvekili adaylarının adaylıklarını iptal kararını protesto eden bir grup, polise taş, molotofkokteyli ve havai fişeklerle saldırdı. YSK'nın iptal kararını protesto etmek iddiasıyla toplanan yüzleri maskeli bir grup, Cumhuriyet Caddesi'ndeki banka şubesine molotofkokteyli attı. Daha sonra AK Parti il binasına doğru yürüyüşe geçen ve caddede güvenlik önlemi alan polise taş, molotofkokteyli ve havai fişeklerle saldıran gruba, biber gazı ve basınçlı suyla müdahale edildi. Ara sokaklara dağılan bazı göstericilerin BDP tarafından kurulan demokratik çözüm çadırına saklanması üzerine çadıra müdahalede bulunan polis, çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı. Kentin çeşitli noktalarında devam eden olaylar nedeniyle esnaf kepenk kapattı. -ÇUKURCA- Öte yandan, Çukurca ilçesinde dün başlayan ve bugün de devam eden olaylar sırasında İlçe Emniyet Amirliğine ait çay bahçesi maskeli gruplar tarafından kundaklandı. Çay bahçesi içerisinde bulunan ve atılan molotofkokteylleriyle ateşe verilen kafeteryadaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yurt dışında yaşayan sanatçı Şivan Perver, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 12 bağımsız milletvekili adayı ile ilgili iptal kararının, "Kürtler için adalet olmadığını gösterdiğini" öne sürdü.