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Hakkari'de yerine kayyım atanan belediye eş başkanı tutuklandı

Hakkari Belediye Eş Başkanı Fatma Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 3 DBP'li tutuklandı

11 Kasım 2016 01:23

Hakkari'de polisin yaptığı operasyonlarda gözaltına alınan ve bugün mahkemeye çıkarılan Belediye Eş Başkanı Fatma Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 3 DBP'li tutuklanırken, 6 kişi ise serbest bırakıldı.

 

Kayyım atanmıştı

 

DHA'da yer alan habere göre, Hakkari'de bir hafta önce polisin çeşitli mahallelere yaptığı operasyonda yerine kayyım atanan Belediye Eş Başkanı Fatma Yıldız ve 8 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan Yıldız ve 8 kişi bugün mahkemeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Hakkari eski Belediye Eşbaşkanı Yıldız, İl Genel Meclis üyesi Selahattin Kurt ve DBP eski il yöneticisi Kenan Kaya ''Örgüt Üyeliği” suçundan tutuklanırken, 6 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı

 

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