-Hakkari'de yeni sınır kapılarının açılması HAKKARİ (A.A) - 21.01.2012 - Hakkari Valisi Muammer Türker başkanlığındaki 15 kişilik heyet Kuzey Irak'taki 3 günlük ziyaretinin ardından kente döndü. Hakkari Valisi Muammer Türker başkanlığında Hakkari ve Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odaları temsilcileri ile Şemdinli ve Çukurcalı iş adamlarından oluşan bir heyet Kuzey Irak’ın Erbil ve Dohuk kentlerinde 3 günlük bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının Organizasyonunda gerçekleştirilen çalışma ziyaretinde Çukurca’nın Üzümlü ve Şemdinli’nin Derecik sınır kapılarının açılması hususunda görüşmeler yapıldı. Vali Türker ve beraberindeki heyetin Kuzey Irak'a yaptığı çalışma ziyaretine ilişkin Hakkari Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın Kuzeyindeki Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani Türk heyetini, Selahattin kentindeki Başkanlık Sarayında kabul etti. Kabulde Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Aydın Selcen da hazır bulundu. Açıklamaya göre, görüşmede Hakkari Valisi Muammer Türker, Irak'ın Erbil kentine Hakkari'den 12 saatte geldiklerini, oysa sınır kapılarının açılması durumunda bu yolun 3 saate kadar kısalabileceğini belirtti. Vali Türker, iki ülke siyasi sınırlarla bölünmüş olsa da aradaki kardeşlik bağlarının kesintiye uğramadan devam ettiğini, bu kardeşliğin güçlendirilmesi için yeni sınır kapılarının bir an önce açılmasının elzem olduğunu vurguladı. Türker, bu çerçevede Irak merkezi yönetimi nezdinde gerekli onayın alınması için Barzani’den destek ve katkı vermesini talep etti. Vali Türker ayrıca Hakkari'de yapımı devam eden kayak tesisi ve havaalanından Kuzey Irak halkının da yararlanabileceğini belirtti. Açıklamaya göre, görüşmede, Vali Türker'in görüşlerine katıldığını belirten Irak'ın Kuzeyindeki Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, kardeş olan iki toplumun arasındaki sınırın bu şekilde çizilmesinden iki toplumun da zarar gördüğünü ifade etti. Avrupa'nın yıllarca süren savaşlardan sonra sınırlarını tamamen kaldırdığını hatırlatan Barzani'nin, yeni sınır kapılarının açılması hususunda Türk tarafı gibi kendilerinin de hazır olduklarını hatta altyapının neredeyse tamamını bitirdiklerini belirterek, bir an önce bu kapıların açılması gerektiğini ifade etti. Barzani'nin sadece sınır kapılarının açılması değil Avrupaya kadar gidecek bir demiryolu hattının inşa bölgelerine bağlamasını arzuladıklarını belirttiği kaydedildi. Barzani'nin ayrıca Irak merkezi hükümeti Dişişleri Bakanı Hoşyar Zebari'nin de içinde bulunduğu bir heyetin bölgeye geleceğini ve kendilerine bu konunun hızlandırılması hususunu ileteceğini, şayet Irak merkezi hükümeti nezdindeki çalışmalar gecikirse bölgesel yönetim olarak daha pratik bir çözüm arayışında olacaklarını belirtti.