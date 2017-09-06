Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ\'de polisin düzenledidiği operasyonda, çeşitli miktarlarda esrar, afyon sakızı ve metamfemetamin ele geçirildi.

Hakkari Valiliği, polisin yaptığı operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucularla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, \"29.08.2017 ile 04.09.2017 tarihleri arasında ilimiz genelinde icra edilen uygulamalarda yapılan aramada 26.45 gram eroin, 380.08 gram esrar, 39.47 gram metamfetamin, 20.34 gram afyon sakızı, 1,06 gram kokain ve 21 uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. 1 kişi tutuklanmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir\" denildi.



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