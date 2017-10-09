Hakkari'de uyuşturucu ile mücadele için WhatsApp ihbar hattı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- HAKKARİ Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu kaçakçıları ile mücadele etmek amacıyla \'WhatsApp ihbar hattı\' kurdu. Yetkililer, hattın 7 gün 24 saat aktif olacağını söyledi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü, narkotik suçlarla mücadeleyi daha etkin kılmak amacıyla Whatsapp ihbar hattı kurdu. Konu ile ilgili Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Teknolojinin geliştiği günümüzde vatandaş ile Emniyetimizin arasındaki iletişim mesafesini azaltarak narkotik suçlarla mücadeleyi daha etkin kılmak amacıyla \'Narkomobil\' hattımız vatandaşlarımızın hizmetine açılmıştır.Vatandaşlarımız narkotik suçlarla mücadele ederken bizimle el ele vererek ve onların desteğiyle \'Gelecek İçin Hep Birlikte\' sloganıyla bizlere 7/24 ulaşabilecektir. Çağımızın gerekliliklerinden olan ve sosyal medyanın en etkili araç olması sebebiyle kullanım kapsamı geniş olan anlık mesajlaşma programı Whatsapp Messenger ile vatandaşlarımız narkotik suçlarla mücadele aşamasında, suçun işlenme sırası ve öncesini; metin, görüntü, video ve konum gibi paylaşma unsurları ile anbean aktararak narkotik suçların engellenmesinde daha etkin olacaktır. Bu ihbar hattı, bilgi veren şahısların kimliklerinin gizli tutulması prensibine göre çalışmakta olup, sesli arama şeklinde de ihbarlar verilebilecektir. Narkotik ekiplerine hızlı bir şekilde ihbarlar ulaştığı için suçlular ile mücadele anında olacaktır. Bu kapsamda narkotikle mücadeleyi en etkili biçimde genele yaymak, iletişimdeki mesafeyi kısaltarak ulaşılabilirliği kolaylaştırmak için kurulan \'0552 155 30 30\' hattımız 24 saat aktif halde vatandaşların hizmetindedir.\"