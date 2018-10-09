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Hakkari'de üs bölgesine saldırı: 2 şehit, 3 yaralı (2)

YARALI İŞÇİ ŞEHİT OLDU  Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Güven Dağı Üs Bölgesine Kuzey Irak'tan PKK'lı teröristler tarafından füze ile yapılan salıdırda ağır yaralanan ve Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan iş makinesi operatörü sivil işçi

09 Ekim 2018 19:31

YARALI İŞÇİ ŞEHİT OLDU 
Hakkari\'nin Çukurca ilçesine bağlı Güven Dağı Üs Bölgesine Kuzey Irak\'tan PKK\'lı teröristler tarafından füze ile yapılan salıdırda ağır yaralanan ve Hakkari Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alınan iş makinesi operatörü sivil işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıda şehit olan Kırıkkale nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Emre Güngör ve ismi açıklanmayan işçi için akşam saatlerinde Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı\'nda tören düzenleneceği belirtildi.

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