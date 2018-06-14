Hakkari'de üs bölgesine PKK saldırısı: 1 şehit, 4 yaralı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ’nin Çukurca ilçesi Zengil Tepe üs bölgesine, PKK\'lı teröristlerin güdümlü füze ile düzenlediği saldırıda 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı.

​Çukurca ilçesinde Irak sınırındaki Zengil Tepe üs bölgesine, bugün PKK\'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Irak topraklarından atılan güdümlü füzeyle yapılan saldırıda, 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Güvenlik güçlerinin de anında karşılık vermesi üzerine teröristler kaçtı. Saldırının ardından bölgeye takviye birlikler ile Kobra helikopterler sevk edildi.

Yaralı askerler, bölgeden alınarak Hakkari Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

HAKKARİ VALİLİĞİ\'NDEN AÇIKLAMA

Hakkari Valiliği de konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

\"14.06.2018 günü ilimiz Çukurca ilçesi Zengil Tepe üs bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucu 1 askerimiz şehit olmuş, 4 askerimiz yaralanmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"



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