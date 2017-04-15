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Hakkâri'de uçuruma düşen 2 asker şehit oldu

Olayda 2 asker de yaralandı

15 Nisan 2017 16:44

Hakkâri'de uçurumdan aşağı düşen biri binbaşı biri uzman çavuş 2 asker şehit oldu. Olayda iki asker de yaralandı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar Operasyonu" kapsamında İkiyaka/Davulcu Tepe mevkisinde pusu ve güvenlik için bulunan birlikteki üç askerin saat 05.40 civarında bölgenin sarp, dik, buzlu ve havanın karanlık olması sebebiyle kayarak uçurumdan düştüğü bildirildi.

Olayda iki askerin şehit olduğu, bir askerin hafif yaralandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."

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