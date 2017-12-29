T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hakkari'de ücretsiz 12 bin dut ve çam fidanı dağıtıldı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de düzenlenen kampanya kapsamında halka 12 bin dut ve çam fidanı dağıtıldı

29 Aralık 2017 18:05

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de düzenlenen kampanya kapsamında halka 12 bin dut ve çam fidanı dağıtıldı. 
Hakkari Belediye binası önünde düzenlene fidan dağıtımına Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Orman İşletme Müdürü Basri Mutlu katıldı. 1 kamyon dolusu dut ve çam fidanı görevliler tarafından halka ücretsiz dağıtıldı. Belediye Başkan vekili Cüneyt Epcim, \"Ağaç kesme, fidan dik\" sloganıyla başlatılan kampanyanın hayırlı olmasını dileyerek halka kaçak ağaç kesmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Orman, ağaç sevgisi ve çevre bilincini geliştirerek hem ağaç kesiminin engellenmesini hem de doğadaki ağaç varlığının arttırılmasını amaçladıklarını belirten Orman İşletme Müdürü Mutlu, Türkiye\'nin yeşillenmesine fidan dikerek katkıda bulunulabileceğini, Hakkari’de de 12 bin çam ve dut fidan dağıtımı yaptıklarını gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını söyledi. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MehmetDHA HAKKARİBelediyeBelediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim OrmanMüdürü Basri MutluBelediye BaşkanEpcimOrmanMüdürü MutluTürkiyeHakkaride

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24