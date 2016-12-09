Hakkari'de üç belediye başkanı daha tutuklandı

Hakkari'de düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 31 kişiden 8'inin tutuklandığı bildirildi. Tutuklananlar arasında Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca belediye başkanları, yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri ve HDP ile BDP yöneticileri de var

Konuya ilişkin valilikten yapılan açıklamada, şöyle denildi: "Aralarında Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca belediye başkanları, yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri ve HDP ile BDP yöneticilerinin de bulunduğu toplam 31 şahıs gözaltına alınmıştır. Yüksekova Belediye Başkanı Adile Kozay, Şemdinli Belediye Başkanı Seferi Yılmaz, Çukurca Belediye Başkanı Servet Tunç isimli şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmişlerdir. Ayrıca belediye başkanları dışında 5 şahıs daha tutuklanmış, 4 şahıs Adli Kontrol Uygulama Tedbirleri Kararı ile serbest bırakılmış, 2 şahıs cumhuriyet savcılığından serbest bırakılmış, 10 şahıs cumhuriyet savcılarının talimatı ile salıverilmiştir. 7 şahsın ise adli tahkikatı devam etmektedir.''