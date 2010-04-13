Hakkari'de Türk'e yapılan saldırı protesto ediliyor

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Kepenkler kapandı

Eski başkanın oğlu yaralandı

Kapatılan DTP’nin eski Genel Başkanı, Mardin eski milletvekili Ahmet Türk'ün Samsun'da uğradığı yumruklu saldırıyı protesto eden 5 bin kişi yürüyüş yaptı. Basın açıklamasından sonra bir grup Gençlik Caddesi'nde bulunan Jandarma Lojmaları önünde slogan atmaya başlayınca polis gözyaşartıcı gaz ve cop kullanarak müdahalede bulundu. Kentte kepenkler kapanırken, olaylar sürüyor.Ahmet Türk'e yapılan saldırıyı protesto etmek isteyen grup Kayacan Caddesi'nde BDP İl binası önünde toplandı. Yaklaşık 5 bin kişi buradan Bulvar Caddesi'ndeki Belediye binası önüne kadar ‘Başkana uzanan eller kırılsın', ‘Çölemerik (Hakkari) faşizme mezar olacak', sloganları attı.Belediye binası önünde yapılan basın açıklamasına Belediye Başkanı BDP'li Fadıl Bedirhanoğlu, Çukurca Belediye Başkanı Mehmet Kanar, BDP İl Başkanı M.Sıdık Akış da katıldı. Basın açıklamasını Mezopotamya Yakınları Kaybedenler Derneği Başkanı Mikayil Atan okudu. Atan, Ahmet Türk'e yapılan saldırıyı alçakça bulduklarını belirterek, şöyle dedi:“DTP'nin Genel Başkanı Ahmet Türk'e alçakça bir saldırı düzenlenmiştir. Dünya kamuoyu ve özellikle AKP hükümeti, Trabzon- Samsun hattının Hırant Dink olayı ile açığa çıkmış, nasıl bir hat, nasıl bir kirli ilişki ağı olduğunu görmüş ancak, bugüne kadar bunun tedbiri alınmamıştır. BDP'nin başarısını hazmedemeyen AKP hükümeti Kürt sorununun çözüm noktasında içi boş ve zamana yayılan tavır sergilemiş, halkımızın sergilemiş olduğu barış adımlarını terörize etmeye çalışmıştır. Sadece Tayip Erdoğan her defasında demokratik talep ve isteklerini dile getiren halkımızı hedef göstermiştir. Milliyetçiliği, ırkçılığı ve militarizmi kendisine klavuz edinen savaş rantçısı bir takım savaş odakları, pravakosyonlar çıkarmanın peşine düşmüşlerdir. Özellikle CHP'nin çatışma, ölüm, kan ve gözyaşından başka bu topluma önerecek bir çözüm olmadığı da açıktır. Deniz Baykal, Kürt raporlarında barıştan aftan söz ederken, ‘barış gruplarının' Türkiye'ye gelişlerinde aynı Baykal çark ederek hukuk katledilmiştir, hükümet teslim olmuştur. ‘Bu işin özü yanlıştır' gibi ifade ve açıklamalarla miliyetçilği, ırkçılığı ve şövenizmi tetiklemiştir.”BDP İl Başkanı M. Sıdık Alkış ise, Bulanık olayları davasının Samsun'da görülmesinin art niyetli bir davranış olduğunu öne sürdü. Yapılan bu konuşmaların ardından İl Başkanı Akış, kalabalığın provokasyonlara gelmeden dağılmasını istedi. Bunun üzerine gruplar dağılmaya başladı.Bir grup Gençlik Caddesi Caddesi üzerinde bulunan Jandarma Lojmaları önünde slogan atmaya başlayınca polis müdahalede bulundu. Bunun üzerine olaylar çıktı. Olaylar kısa sürede kent merkezine yayıldı. İşyerleri kepenklerini kapatırken polis, göstericileri gözyaşartıcı bomba ve basınçlı su kullanarak dağıtmaya çalıştı. Göstericiler ise polise taş atarak karşılık verdi.Bu arada olayların içerisinde kalan ve atılan gazlardan bir öğrenci de etkilendi. BDP'liler gazların arasından küçük çocuğu alarak ailesine teslim etti.Hakkari Bulvar Caddesi'inde Belediye binasının bulunduğu bölgeye de polisin gözyaşartıcı bomba atması üzerine Belediye Başkanı Fadıl Bedirhanoğlu, BDP İl Başkanı M. Sıdık Akış, olay yerinde bulunan Emniyet Müdür Yardımcısı Tahsin Demir ile tartıştı. Belediye Başkanı Bedirhanoğlu, olayların polis tutumu nedeniye başladığını öne sürerken, Emniyet Müdür Yardımcısı Demir ise, askeri lojmanların taşlanması üzerine müdahalede bulunduklarını kaydetti. Sokak aralarında devam eden olaylar ilgili 2 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi. Hakkari eski Belediye Başkanı Kazım Kurt'un oğlu olduğu belirtilen 15 yaşındaki Hatip Kurt da olaylar sırasında yaralandı. Kurt, Hakkari Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Bunun üzerine hastane çevresinde gerginlik görüldü. Belediye Başkanı Fadıl Bedirhanoğlu ile BDP İl Başkanı M.Sıdık Akış, Kurt’u hastanede ziyaret ederek ‘Geçmiş olsun' dileğinde bulundu.