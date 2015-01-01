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Hakkari'de TOMA'ya alkış yağmuru!

Hakkari Yüksekova'da bir binada çıkan yangını Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) söndürdü

01 Ocak 2015 20:58

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir binada çıkan yangını söndüren Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) çevrede toplanan yüzlerce kişi tarafından alkışlandı.

Yüksekova’da akşam saatlerinde Özgürlük Meydanı’nda bulunan 8 katlı bir apartmanın teras katında yangın çıktı. Yangına ilk müdahale Yüksekova Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından yapıldı.

DHA'nın haberine göre, çevre koşullarının olumsuz olması nedeniyle müdahalede yetersiz kalan itfaiye ekiplerinin yardımına Yüksekova Emniyet Müdürlüğü’ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) yetişti. Çevrede bulunan vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan yangın 1 saat süren bir çalışmanın ardından söndürülebildi.

3 TOMA’nın katıldığı yangın söndürme operasyonunu çevrede toplanan kalabalık uzun süre alkışladı. Can kaybının olmadığı yangında binanın teras katında maddi hasar oluştu.

 

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