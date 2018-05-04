Hakkari'de teröristlere ait sığınakta muhimmat ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesi kırsalına, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda tespit edilen sığınakta PKK\'lı teröristlera ait mühimmatlar ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile sızma girişimlerinde kulandıkları kıyafet ele geçirildi.

Hakkari Valiliği, jandarma ekiplerinin Yüksekova Kehta Yaylası kırsalında terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlediği operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, operasyonlarda yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde silah, mühimmat, ve patlayıcı düzeneği ele geçirildiği belirtilerek şöyle denildi:

\"Yüksekova İlçesi Kehta Yaylası kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 1 piknik tüpüne tuzaklanmış EYP (el yapımı patlayıcı) düzeneği, 13 adet el bombası,1 adet tuzaklanmış el bombası, 3 adet roketatar mühimmatı, 1 adet MRG 40 mm bombaatar mühimmatı, 5 m tökez teli, 1 adet kamera ve 1 adet örgüt kıyafeti ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler usulüne uygun olarak olay yerinde imha edilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"



FOTOĞRAFLI