-HAKKARİ'DE TERÖRİSTLERCE DÖŞENEN 8 MAYIN BULUNDU ANKARA (A.A) - 24.10.2010 - Hakkari'de teröristlerce döşenen 8 mayın bulundu. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Şemdinli ilçesinin dağlık arazi kesiminde güvenlik güçlerince yürütülen faaliyette, iki yere teröristlerce döşendiği değerlendirilen 8 mayın tespit edildi. Öte yandan Hatay'da merkeze bağlı Fırnız Yaylası bölgesinde teröristlere ait 2 sırt çantası ele geçirildi. Sırt çantalarından 1 el yapımı mayın, 2 fünye, 15 M-16 piyade tüfeği mermisi, gece görüş gözlüğü ve muhtelif yaşam malzemesi çıktı.