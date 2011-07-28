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HAKKARİ'DE TERÖRİSTLER İKİ KAMYON YAKTI  ANKARA (A.A)

28 Temmuz 2011 20:33

-HAKKARİ'DE TERÖRİSTLER İKİ KAMYON YAKTI  ANKARA (A.A) - 28.07.2011 - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde iki kamyonu yakan teröristler kaçtı. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesindeki bilgiye göre, dün Mehendi Köprüsü mevkisinde terör örgütü PKK mensubu bir grup, özel bir nakliyat firmasına ait 2 kamyonu yaktı. Teröristler daha sonra olay yerinden kaçtı. Öte yandan Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Koçyiğitler köyü bölgesindeki mayın arama ve yol kontrol faaliyeti sırasında teröristlerce 6 mutfak tüpü içine 144 kilogram amonyum nitrat ile 120 gram C-4 plastik patlayıcı kullanılarak hazırlanmış ve Pembelik Baraj yolu üzerine yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı madde düzeneği bulundu. Düzenek güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

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