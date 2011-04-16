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HAKKARİ'DE TERÖRİST TESLİM OLDU ANKARA (A.A)

16 Nisan 2011 13:30

-HAKKARİ'DE TERÖRİST TESLİM OLDU ANKARA (A.A) - 16.04.2011 - Hakkari'de bir teröristin teslim olduğu, Şırnak'ta sebebi tespit edilemeyen patlama sonucu bir geçici köy korucusunun yaralandığı bildirildi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, terör örgütünden kaçan bir terörist, önceki gün Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Şırnak'ın Uludere ilçesi Yemişli köyü bölgesinde ise sebebi henüz tespit edilemeyen patlama sonucu; önceki gün, tarlada çalışan bir geçici köy korucusu yaralandı. Yaralanan geçici köy korucusu askeri helikopterle Şırnak Asker Hastanesine sevk edildi. Uludere Cumhuriyet Savcılığınca olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. Diyarbakır'ın Lice-Kulp karayoluna, terör örgütü mensupları tarafından yerleştirilmiş 10 kilogram amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış uzaktan komuta düzenekli el yapımı mayın, güvenlik güçlerince önceki gün tespit edildi. Tespit edilen mayın yerinde imha edildi.

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