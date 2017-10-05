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Hakkari'de terör saldırısı: 4 şehit, 4 yaralı (2)

ŞEHİTLER İÇİN UĞURLAMA TÖRENİ DÜZENLENDİ Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ne bağlı Esendere Beldesi'nde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcı infilak ettirmesi sonucu şehit olan 4 asker için akşam saatleri

05 Ekim 2017 03:06

ŞEHİTLER İÇİN UĞURLAMA TÖRENİ DÜZENLENDİ
Hakkari\'nin Yüksekova İlçesi\'ne bağlı Esendere Beldesi\'nde askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristlerin yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcı infilak ettirmesi sonucu şehit olan 4 asker için akşam saatlerinde uğurlama töreni düzenlendi. Van Jandarma Filo Komutanlığı\'ndaki törende şehitlerin özgeçmişleri ile dualar okundu.
Basına kapalı törenin ardından uzman çavuş 45 yaşındaki Ömer Doğan\'ın cenazesi Ankara\'ya, uzman çavuş 24 yaşındaki Gökhan Topal ile sözleşmeli er 22 yaşındaki Olcay Çelik\'in cenazeleri Çankırı\'ya, uzman çavuş 26 yaşındaki Abdil Kılınç\'ın cenazesi ise memleketi Afyonkarahisar\'a uğurlandı.

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