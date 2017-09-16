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Hakkari’de terör örgütü PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ’de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgüte ait çok sayıda mühimmat ile gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

16 Eylül 2017 01:37

HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ’de terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgüte ait çok sayıda mühimmat ile gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Merkez Oğul Köyü İnek Tepe bölgesinde terör örgütü PKKya yönelik düzenlenen operasyonlar sırasında yapıyan arazi arama tarama faaliyetlerinde, örgütün kış üstlenmesi için harızladığı çok sayıda mühimmat, gıda ve yaşam malzemeleri bulundu. Ele geçirilen mühimmat ve yaşam malzemeleri şöyle:
\"5 roketatar anti tank mühimmatı, 300 bixi mühimmatı, 700 uçaksavar mühimmatı, 1 adet 4 buçuk kw’lık jeneratör, 50 çift ayakkabı, 100 adet koli bandı, 30 çift çorap, 30 çift iç çamaşırı, 30 karton sigara, 3 teneke motor yağı, 40 ampul, 7 jelikan benzin, 25 büyük tüp ve çok sayıda yaşamsal malzeme.\"

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