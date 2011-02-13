T24 LogoT24 Logo
Gündem

HAKKARİ'DE TERÖR OPERASYONU: 16 GÖZALTI HAKKARİ (A.A)

13 Şubat 2011 15:16

-HAKKARİ'DE TERÖR OPERASYONU: 16 GÖZALTI HAKKARİ (A.A) - 13.02.2011 - Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, terör örgütü PKK adına eylem hazırlığında oldukları belirtilen 16 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümünde kent merkezinde eylem hazırlığı içerisinde oldukları tespit edilen kişilere yönelik olarak 14 adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Baskınlarda 16 kişi gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve yasak yayın ele geçirildi. Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24