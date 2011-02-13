-HAKKARİ'DE TERÖR OPERASYONU: 16 GÖZALTI HAKKARİ (A.A) - 13.02.2011 - Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, terör örgütü PKK adına eylem hazırlığında oldukları belirtilen 16 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümünde kent merkezinde eylem hazırlığı içerisinde oldukları tespit edilen kişilere yönelik olarak 14 adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Baskınlarda 16 kişi gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve yasak yayın ele geçirildi. Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.