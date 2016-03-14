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Hakkari'de tank kazası; 1 şehit

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 1 asker tankın kaza yapması sonucu şehit oldu

14 Mart 2016 23:04

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, öğle saatlerinde, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında bir tankın mevzilenmesi esnasında kaza yaşandığı belirtildi.

Kazada, tank içinde bulunan 1 askerin şehit olduğunu bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Bizleri derin acı ve üzüntüye boğan kazada hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza, Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz."

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