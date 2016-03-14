Hakkari'de tank kazası; 1 şehit

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, öğle saatlerinde, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında bir tankın mevzilenmesi esnasında kaza yaşandığı belirtildi.
Kazada, tank içinde bulunan 1 askerin şehit olduğunu bildirilerek, şunlar kaydedildi:
"Bizleri derin acı ve üzüntüye boğan kazada hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza, Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz."