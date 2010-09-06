-HAKKARİ'DE TACİZ ATEŞİ ANKARA (A.A) - 06.09.2010 - Hakkari'de teröristlerce Çaltıkoru Jandarma Karakol Komutanlığına roket ve uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açıldı. Saldırıda hasar ya da zayiat oluşmadı. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez ilçesindeki Çaltıkoru Jandarma Karakol Komutanlığına bir grup terörist tarafından saat 00.30'da roket ve uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açıldı. Saldırıya güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine teröristler bölgeyi terk ederek, dağlık kesimlere kaçtı. Saldırıda herhangi bir hasar ya da zayiat oluşmadı.