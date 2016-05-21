Hakkari'de tabura havan saldırısı; 1 asker şehit!

Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde Irak sınırına yakın Tekeli Tabur Komutanlığı'na PKK'lıların havanla saldırması sonucu çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lıların tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 3 asker yaralandı.

Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Günyazı Köyü'ne bağlı Tekeli Mezrası yakınlarında bulunan Tekeli Tabur Komutanlığı'na, bugün öğlen saatlerinde PKK'lılar havan topu ile ateş açtı. Yapılan saldırıya güvenlik güçlerince anında karşılık verilirken, çatışmada 1 asker şehit oldu. Irak sınırına yaklaşık 10 kilometre mesafedeki bölgede hava destekli operasyon sürüyor.

Nusaybin'de 3 asker yaralandı

Nusaybin'de PKK'lıların tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 3 asker yaralandı.

Abdulkadirpaşa Mahallesi'nde PKK'lılar, daha önceden tuzakladıkları patlayıcıyı askerlerin geçişi sırasında infilak ettirdi. Saldırıda 3 asker yaralandı. Yaralı askerler Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.