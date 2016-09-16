"Hakkâri'de suikaste uğrayan AKP milletvekili adayının katilleri öldürüldü"

Doğan Haber Ajansı (DHA) Hakkâri Şemdinli’de AKP'li siyasetçi Ahmet Budak’a saldırı düzenleyenlerin, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla öldürüldüğü öne sürüldü. DHA Bölgedeki uzak tepelere kaçtıkları tespit edilen suikasti gerçekleştirdiği ileri sürülen PKK'lıların topçu atışı öldürüldüğü bilgisini geçti.

Hakkari Şemdinli’deki Tuğlu, Çatalca, Soğuksu, Güvenli ve Erdemli bölgesinde 'Şehit Uzman Çavuş Yavuz Mete' operasyonu devam ediyor. Operasyon sırasında PKK’lılar 2 el yapımı patlayıcılarla saldırıda bulundu. Saldırıda şehit ve yaralanan olmadığı belirtildi.

Bölgedeki askeri kaynaklardan alınan diğer bilgilere göre; Göl Tepe 2 ve Siyah Tepe’de 3 olmak üzere 5 PKK’lı öldürüldüğü öğrenildi. Öldürülen PKK’lıların Şemdinli’de AKP'li siyasetçi Ahmet Budak’a saldırı düzenleyenler olduğu belirtildi.

Bölgede devam eden operasyonlar sırasında kırsal bölgede saklanırken tespit edilen PKK’lıların görüntüleri de paylaşıldı.