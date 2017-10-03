T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hakkari'de silah ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de polisin kent merkezinde düzenlediği operasyonda, PKK terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen uzun namlulu silah ve bu silaha ait mühimmat ile parça tesirli el bombası ele geçirildi

03 Ekim 2017 16:00

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de polisin kent merkezinde düzenlediği operasyonda, PKK terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen uzun namlulu silah ve bu silaha ait mühimmat ile parça tesirli el bombası ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Hakkari Valiliği, polisin PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik gerçekleştirdiği operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:
\"02.10.2017 günü İlimiz Merkez Keklikpınar Mahallesi’nde 4 ikametin müşterek olarak kullandıkları bahçe kısmında yapılan aramada; 4 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 15 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait dolu şarjör, 1 adet F1 yapımı parça tesirli el bombası, 496 gram amonyum nitrat gübre ve çok sayıda 7.62 mm çapında fişek ele geçirilmiştir. 2 şahıs gözaltına alınmış olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HAKKARİ DHA HAKKARİPKKOlaylaHakkari ValiliğiAçıklamadaMerkez Keklikpınar MahallesindeAK47 KalaşnikofF1

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24