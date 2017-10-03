Hakkari'de silah ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de polisin kent merkezinde düzenlediği operasyonda, PKK terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen uzun namlulu silah ve bu silaha ait mühimmat ile parça tesirli el bombası ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Hakkari Valiliği, polisin PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik gerçekleştirdiği operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

\"02.10.2017 günü İlimiz Merkez Keklikpınar Mahallesi’nde 4 ikametin müşterek olarak kullandıkları bahçe kısmında yapılan aramada; 4 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 15 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait dolu şarjör, 1 adet F1 yapımı parça tesirli el bombası, 496 gram amonyum nitrat gübre ve çok sayıda 7.62 mm çapında fişek ele geçirilmiştir. 2 şahıs gözaltına alınmış olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"



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