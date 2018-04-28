T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hakkari'de şehit uzman çavuş için tören düzenlendi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi karşısındaki Kani Rash bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mustafa Yorulmaz (29) için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlenlendi

28 Nisan 2018 12:26

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesi karşısındaki Kani Rash bölgesinde PKK\'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mustafa Yorulmaz (29) için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı\'nda tören düzenlenlendi.
Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda düzenlenen törene Vali Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, Vali yardımcıları Mehmet Nurullah Karaman, Bekir Abacı, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Bakiş, kamu kurum ve kuruluş amirleri, polis ve askeri personel katıldı.
Törende Şehit Uzman Çavuş Yorulmaz\'ın annesi ve eşi ile 2 çocuğu uzun süre gözyaşı döktü. Şehit Uzman Çavuş Yorulmaz\'ın özgeçmişinin okunmasının ardından naaşı memleketi Çankırı\'ya gönderilmek üzere helikopterle Van’a uğurlandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MehmetDHA HAKKARİKani RashYorulmazHakkari DağKomando Tugay KomutanlığıKomando Tugay KomutanlığındaVali Cüneyit Orhan ToprakDr Funda Toprak ValiNurullah Karaman Bekir AbacıYüksekovaPiyade Tümen Komutanı Tümgeneral

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24