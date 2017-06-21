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Hakkâri'de şehit olan Yüzbaşı Murat Üçöz son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin babası Tümen, annesi Sevim, eşi Buket Üçöz ve kardeşleri ile yakınları, tören öncesinde cami avlusunda taziyeleri kabul etti

21 Haziran 2017 19:12

Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde, askeri konvoya PKK'lılarca düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde tören düzenlendi.

Şehidin babası Tümen, annesi Sevim, eşi Buket Üçöz ve kardeşleri ile yakınları, tören öncesinde cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, kuvvet komutanları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Valisi Ercan Topaca, bazı milletvekilleri, garnizonda görevli askerler, emniyet mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin cenaze namazını Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş kıldırdı. Namaz sonrasında şehidin cenazesi, askerlerin omzunda top arabasına taşındı.

Top arabası, arkasındaki kortej eşliğinde cami avlusundan ayrıldı.

Şehit Üçöz'ün şehitliğe uğurlanması sırasında eşinin, "Aşkım, aşkım, beni bırakma" sözleri, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Askerler tarafından top arabasından cenaze aracına alınan şehidin naaşı daha sonra toprağa verilmek üzere Cebeci Askeri Şehitliği'ne götürüldü.

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ŞehitMurat ÜçözHakkari şehidicenaze töreni

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