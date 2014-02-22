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Hakkari'de seçim çalışması yapan AKP'lilere silahlı saldırı: 2 yaralı

Şemdinli ilçe merkezinde AKP bayraklarını asan iki kişinin üzerine ateş açıldı

22 Şubat 2014 03:01

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde parti bayrağı asmaya çalışan AKP’li iki görevliye kimliği belirsiz kişi yada kişilerce av tüfeğiyle ateş edildi. 2 AKP’li yaralandı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Azer Demir’in haberine göre, Şemdinli ilçe merkezi ve Yavuz Sultan Selim İlköğretim Okulu civarına AKP bayraklarını asan Şefik Özer ve Özdal Özer'e saat 20.30 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle ateş edildi. Saldırıda Şefik Özer başından, amca oğlu Özdal Özer ise bacağından yaralandı. Şemdinli Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar tedaviye alınırken, polis olay yerinde araştırma yaparak delil topladı.

AKP Şemdinli Belediye Başkan Adayı Fikri Algül, hastanede yaralıları ziyaret etti. Saldırının kim tarafından yapıldığını bilmediklerini belirten Algül, yaralıların sağlık durumunu iyi olduğunu söyledi. 

 

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