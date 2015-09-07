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Hakkari'de saldırı: 2 asker yaralandı

Yaralı askerler helikopterle asker hastanesine getirildi

07 Eylül 2015 18:50

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Altınsu Köyü İncesu Mezrası’nda güvenlik güçleri ile iddiaya göre PKK’lılar arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada yaralanan 2 asker Şemdinli Devlet Hastanesi’nde kaldırıldı.

Radikal'de yer alan habere göre, Şemdinli’ye bağlı Altınsu Köyü’ne bağlı İncesu Mezrası kırsal kesiminde bu sabah saatlerinde operasyona çıkan güvenlik güçleri bir grup PKK’lı ile karşılaştı.

Çıkan çatışmada 2 asker yaralandı. Yaralı 2 asker güvenlik önlemleri altında Şemdinli Devlet Hastanesi’ne getirildi.

Burada ilk müdahaleleri yapılan 2 asker daha sonra helikopterle Hakkari Askeri Hastanesi’ne sevk edildiği belirtildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.

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