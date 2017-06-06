Hakkâri’de saldırı; 1 asker şehit oldu

Hakkâri Çukurca karayolunda PKK'nın roketli saldırısında 1 askerin hayatını kaybettiği, 6 askerin yaralandığı açıklandı.

Hakkâri Valisi Cüneyt Orhan Toprak'ın verdiği bilgiye göre olay saat 14.00 sıralarında Hakkâri-Çukurca karayolunda meydana geldi. PKK'lıların roketli saldırısında isabet alan askeri araçta bulunan 1 asker şehit olurken, 6 asker de yaralandı. Yaralı askerler Hakkâri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada Çukurca İlçesi'ne bağlı Ormanlı ile Gündeş köyleri arasında zıhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 12 asker yaralandı. Vali Toprak, yaralı askerlerden birinin durumunu ağır olduğunu, diğer askerlerin ise tedavilerini sürdüğünü söyledi.