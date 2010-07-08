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Hakkari'de polisle göstericiler karşı karşıya geldi

Yüksekova ilçesi'nde BDP tarafından yapılan basın açıklamasının ardından olaylar çıktı.

08 Temmuz 2010 03:00

T24 - Siirt'in Pervari, Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde güvenlik güçleri ile girdikleri çatışmalarda ölü ele geçirilen PKK'lılara ait cenazelerin teslim edilmemesi ve operasyonların durdurulması amacıyla kepenklerin kapalı olduğu Hakkari'nin Yüksekova ilçesi'nde BDP tarafından yapılan basın açıklamasının ardından olaylar çıktı. Çıkan olaylarda göstericiler tarafından atılan taşlar sonucu 1 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Olay yerinden görüntüler için tıklayınız

Basın açıklaması için kalabalık, BDP İlçe binası önünde toplandı. Buradan da ilçe merkezindeki Özgürlük Meydanına doğru yürüyüş yapıldı. BDP'li Belediye Başkanı Ruken Yetişkin, BDP Genel Merkez Saymanı M. Salih Yıldız, BDP İlçe Başkanı Hüsnü Bulgan'ın da aralırında bulunduğu 3 bin kişi yürüyüş yaptı. Kalabalık, yürüyüş boyunca "PKK halktır halk burada", "İntikam, intikam" sloganları attı.

BDP il binası önünde toplanan bir grup, Özgürlük  Meydanı'na kadar yürüdü. Burada yapılan basın açıklamasının ardından gruptan bazı  kişiler, Cengiz Topel Caddesi'nde toplandı.

Yola barikat kurup ateş yakan grup, polise taşla saldırdı. Uyarılara  rağmen dağılmayan göstericiler, basınçlı su ve biber gazı ile müdahalede  bulunuldu.

Olaylar sırasında, 1 polis memuru kafasına isabet eden taş nedeniyle  yaralandı. Polis, müdahalenin ardından Şemdinli yolu üzerinde bir araya gelen grubu  dağıtmaya çalışıyor.


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