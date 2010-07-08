Hakkari'de polisle göstericiler karşı karşıya geldi

T24 -

Basın açıklaması için kalabalık, BDP İlçe binası önünde toplandı. Buradan da ilçe merkezindeki Özgürlük Meydanına doğru yürüyüş yapıldı. BDP'li Belediye Başkanı Ruken Yetişkin, BDP Genel Merkez Saymanı M. Salih Yıldız, BDP İlçe Başkanı Hüsnü Bulgan'ın da aralırında bulunduğu 3 bin kişi yürüyüş yaptı. Kalabalık, yürüyüş boyunca "PKK halktır halk burada", "İntikam, intikam" sloganları attı.BDP il binası önünde toplanan bir grup, Özgürlük Meydanı'na kadar yürüdü. Burada yapılan basın açıklamasının ardından gruptan bazı kişiler, Cengiz Topel Caddesi'nde toplandı.Yola barikat kurup ateş yakan grup, polise taşla saldırdı. Uyarılara rağmen dağılmayan göstericiler, basınçlı su ve biber gazı ile müdahalede bulunuldu.Olaylar sırasında, 1 polis memuru kafasına isabet eden taş nedeniyle yaralandı. Polis, müdahalenin ardından Şemdinli yolu üzerinde bir araya gelen grubu dağıtmaya çalışıyor.