T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hakkari'de polisi alarma geçiren katıra ateş açıldı

Hakkari'de yüklü bir katırın polis kontrol noktasına doğru gelmesi üzerine polis alarma geçti.

29 Ekim 2011 03:00

T24 - Hakkari'de yüklü bir katırın polis kontrol noktasına doğru gelmesi üzerine polis alarma geçti. Bomba ihtimali üzerinde duran özel hareket ve polisler tarafından katır ve katırın bulunduğu bölge ateş altına alınıp katır öldürüldü. Bomba uzmanı ekipleri de katırın üzerinde bulunan yükü fünye kullanarak patlattı.


Hakkari'ye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Depin polis noktasına sabah saat 09.00 sıralarında yüklü bir katırın ilerlediği bilgisi üzerine polis alarma geçti. Polis kontrol noktasına çok sayıda özel hareket polisi de sevk edilerek hem katır, hem de katırın çevresi yoğun ateş altına alındı. Açılan ateş sonucu katır öldürülürken, bölgeye de bomba imha uzmanı ekipler çağrıldı.


Hakkari-Van Karayolu trafiğe kapatılarak, katır sırtındaki yük fünye kullanılarak patlatıldı. Katırın her hangi bir patlayıcı taşıyıp taşımadığı konusu ise henüz bir açıklama yapılmadı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24