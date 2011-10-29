Hakkari'de polisi alarma geçiren katıra ateş açıldı

T24 - Hakkari'de yüklü bir katırın polis kontrol noktasına doğru gelmesi üzerine polis alarma geçti. Bomba ihtimali üzerinde duran özel hareket ve polisler tarafından katır ve katırın bulunduğu bölge ateş altına alınıp katır öldürüldü. Bomba uzmanı ekipleri de katırın üzerinde bulunan yükü fünye kullanarak patlattı.



Hakkari'ye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Depin polis noktasına sabah saat 09.00 sıralarında yüklü bir katırın ilerlediği bilgisi üzerine polis alarma geçti. Polis kontrol noktasına çok sayıda özel hareket polisi de sevk edilerek hem katır, hem de katırın çevresi yoğun ateş altına alındı. Açılan ateş sonucu katır öldürülürken, bölgeye de bomba imha uzmanı ekipler çağrıldı.



Hakkari-Van Karayolu trafiğe kapatılarak, katır sırtındaki yük fünye kullanılarak patlatıldı. Katırın her hangi bir patlayıcı taşıyıp taşımadığı konusu ise henüz bir açıklama yapılmadı.



