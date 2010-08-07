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HAKKARİ'DE POLİSE TAŞLI SALDIRI HAKKARİ (A.A)

07 Ağustos 2010 19:03

-HAKKARİ'DE POLİSE TAŞLI SALDIRI HAKKARİ (A.A) - 08.07.2010 - Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik bölgede yürütülen operasyonları bahane eden bir grup, polise taşla saldırdı.  Terör örgütü PKK üyelerinin saldırıları üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede yürüttüğü operasyonları bahane eden göstericiler, kentin değişik noktalarında toplandı.  Yola barikat kurup ateş yakan göstericiler, polise taş attı. Polisin uyarısına rağmen dağılmayan gruba, basınçlı su ve biber gazı ile müdahalede bulunuldu.  Gruplar, müdahalenin ardından ara sokaklara dağıldı. 

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