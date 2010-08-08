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HAKKARİ'DE POLİSE SALDIRI HAKKARİ (A.A)

08 Ağustos 2010 18:32

-HAKKARİ'DE POLİSE SALDIRI HAKKARİ (A.A) - 08.08.2010 - Hakkari'de terörist cenazelerinin toprağa verilmesinin ardından kent merkezindeki çeşitli mahallelerde toplanan gruplar, polise molotofkokteyli ve taşlarla saldırdı. Alınan bilgiye göre, 3 gün önce Helin Vadisi'nde güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK üyeleri arasında çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen 2'si kadın 4 teröristin cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığı izniyle belediyeye teslim edildi. Belediyeye ait ambulansla başkan yardımcıları Abdullah Kılıç ve Ahmet Taş'ın da aralarında bulunduğu BDP üyeleri tarafından morgdan alınan terörist cenazeleri, Keklikpınar Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Kalabalığın, olaysız dağılmasının ardından Keklikpınar, Dağgöl, Aşağı Merzan, Gazi ve Medrese mahallelerinde toplanan gruplar, yollara barikat kurup ateş yaktı. Gösterilere müdahale etmek isteyen polislere, molotofkokteyli ve taşlarla saldıran gruba, polis basınçlı su ve biber gazı ile müdahalede bulundu. Ara sokaklara dağılan göstericiler, eylemlerine devam ediyor.

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