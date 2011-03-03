Hakkari'de polise linç girişimi

T24

Olaylar devam etti

Valinin açıklaması



Kışkırtıcı bildiri dağıtılmıştı



hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, Yüksekova’daki linç girişimi bugün saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Emniyet Müdürlüğü’nden görevlendirilen 4 kişilik ekip, hakkında 3.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Muhsin Demir, ilçenin Güngör Caddesi’ndeki evinde gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmek üzere ekip otosuna bindirilen Muhsin Demir, Cengiz Topel Caddesi’nden geçerken bir anda aracın camını açıp, caddedeki kalabalığa ’Beni götürüyorlar, kurtarın’ diye bağırdı.Çevredekilerden bir grup polis aracının önüne geçip durdurdu. Aracın çevresinde toplanan yaklaşık 100 kişi, Muhsin Demir’i polislerin elinden almak istedi. Çıkan arbededen yararlanan Muhsin Demir kaçarken, kalabalık polislere saldırdı.Ekipten 3 polis kalabalığın elinden kurtulmayı başarırken, Aziz İ. kalabalığın arasından çıkamadı. Çevredeki bazı kişilerin engel olmaya çalışmasına rağmen tekme ve yumruk darbeleriyle saldıran ve caddeye bomba bırakıldığı söylentisinin de etkisiyle kısa sürede kalabalığın sayısı 1000’e ulaştı. Saldırganlar, kanlar içinde yere yığılan polis Aziz İ.'nin öldüğünü sanarak bıraktı. Bu sırada gelen takviye polis ekibi kalabalığı havaya ateş açarak dağıttıktan sonra ağır yaralı Yüksekova Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Van’a sevk edildi.Yüksekova’da linç girişiminin ardından olayların devam etmesi üzerine, bölgeye aralarında kar maskeli özel hareket polislerinin de bulunduğu takviye güvenlik güçleri sevkedildi. Taşlarla güvenlikg üçlerine saldıran göstericileri polis havaya ateş açarak ve gözyaşartıcı bomba ve tazyikli su sıkarak dağıtmaya çalıştı.Olaylar nedeniyle esnafın kepenk kapattığı ilçede polisle göstericiler arasında kovalamaca bir süre devam etti.Hakkari Valisi Muammer Türker, olayların aranan bir kişining özaltına alınmasının ardından çıktığını söyledi. Vali Türker, incelemelerinin sürdüğünü, bu konuyla ilgili daha sonra açıklama yapacaklarını belirtti.Hakkari Emniyet Müdürü Ayhan Buran, ilçede olayların yatıştığını ve gerekli soruşturmanın başlatıldığını söyledi.Yüksekova İlçesi’nde geçen pazartesi günü Güngör Caddesi’nde bomba görüntüsü verilen piknik tüpüne bağlı düzenek, güvenlik güçleri tarafından imha edilmişti. Bu olayın ilçede 19 Şubat 2011’de dağıtılan ’Mezit’ imzalı bildiri ile ilişkili olduğunu iddia etmişti.Arapçada ’yeni doğan’ anlamına gelen ’Mezit’ imzalı bildiride, 4 yıldan beri devam eden ve ilçeyi yaşanmaz hale getiren olayları bu memleketin çocukları ya da insanlarının yapmadığı belirtilmiş ve pazartesi günü de işe başlanacağı yazılmıştı.