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BBC Türkçe

Hakkari'de polis aracından ateş açıldı: 4 ölü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, bir zırhlı polis aracından açılan ateş sonucu dört kişi öldü, üç kişi de yaralandı. Hakkari Valiliği, "devriye görevini yapmakta olan bir zırhlı polis aracının üzerindeki silahın ateş aldığını" açıkladı. HDP milletvekili P

08 Ekim 2016 18:32

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, bir zırhlı polis aracından açılan ateş sonucu dört kişi öldü, üç kişi de yaralandı.

Hakkari Valiliği, "devriye görevini yapmakta olan bir zırhlı polis aracının üzerindeki silahın ateş aldığını" açıkladı.

Açıklamada, araçtaki polis memurlarının silaha dokunmadıklarını, tetik mekanizmasının kendiliğinden devreye girdiğini beyan ettikleri ifade edildi. Valilik, olayla ilgili soruşturmanın başladığını da açıkladı.

"Ekipte görevli araç şoförü B.Z., araç kulecisi İ.M., ve E.K., Orman Mahallesindeki devriye görevlerini ifa etmek için Cengiz Topel Caddesi üzerinde Cezaevi Kavşağına geldiğinde aracın kule kısmında bulunan silahın ateş alması nedeniyle Jiyan mobilya ve müştemilat kısmında bulunan Şemsettin Çakmakçı, Rahmi Safhalı, Necdet İşözü, Mehmet Ali Kaya, Serhat Buldan ve Aydın Tümen isimli şahıslar yaralanmış. Şahıslar olay yerine gelen ambulanslarla ivedi bir şekilde Yüksekova Devlet Hastanesine intikal ettirilmiş. "

"Rahmi Safhalış, Necdet İşözü, Serhat Buldan ve Aydın Tümen isimli şahıslar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişlerdir. Diğer yaralı şahısların tedavilerine devam edilmektedir. Konu ile ilgili olarak aracın kulesinde görevli polis memuru İ.M., alınan ilk ifadesinde aracın kule kısmında bulunan silahın kendiliğinden ateş aldığını tetik kısmına kesinlikle dokunmadığını beyan etmiştir. Konu ile ilgili olarak aracın kulecisi polis memuru İ.M., gözaltına olaya karışan zırhlı araç muhafaza altına alınmış olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır."

Olayda hayatını kaybeden Serhat Buldan'ın, HDP Milletvekili Pervin Buldan'ın yeğeni olduğu belirtiliyor.

Pervin Buldan Twitter mesajında, "Bugün Gever'de bir katliam yapıldı. Kavga eden iki ailenin üzerine polis zırhlı araçtan ateş etmiş. İkinci Roboski yaratılmak istenmiş" dedi.

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