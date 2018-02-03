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Hakkari'de, PKK'ya katılmak isteyen 1 kişi yakalandı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, terör örgütü PKK'nın Irak'taki kamplarına katılma hazırlığı yapan 1 kişi ve ona yardım yataklık yaptığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı

03 Şubat 2018 15:51

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde, terör örgütü PKK\'nın Irak\'taki kamplarına katılma hazırlığı yapan 1 kişi ve ona yardım yataklık yaptığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.
Hakkari Valiliği tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, \"İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce, PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, 31 Ocak günü ilimiz Yüksekova ilçesinde bulunan Şemdinli uygulama noktasında yapılan uygulamada, yasa dışı yollardan PKK/KCK bölücü terör örgütünün Irak kırsal alan kadrosuna katılacağı tespit edilen 1 şahısla birlikte, şahsa yardım ve yataklık yaptığı belirlenen 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir\" denildi.

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