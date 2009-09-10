Hakkari'de PKK'ya karşı operasyonlar devam ediyor

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|Hakkari'de teröristlere yönelik başlatılan operasyonların
aralıksız sürdüğü belirtildi.
Hakkari'nin
Çukurca ilçesi Kazan Vadisinde çıkan çatışmada bir astsubayı şehit eden terör
örgütü PKK üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar havadan ve
karadan devam ediyor.
Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndan
kalkan helikopterler operasyona havadan destek veriyor. Helikopterler verilen
talimatlar doğrultusunda teröristlerin saklanma ihtimaline karşı mağaraları
bombalıyor. Terör örgütü üyelerinin kaçış yolları da komando ve özel harekat
timleri tarafında ablukaya
alındı.