Hakkari'de PKK'ya karşı operasyonlar devam ediyor

Hakkari'de teröristlere yönelik başlatılan operasyonların aralıksız sürdüğü belirtildi.



Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kazan Vadisinde çıkan çatışmada bir astsubayı şehit eden terör örgütü PKK üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar havadan ve karadan devam ediyor.



Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndan kalkan helikopterler operasyona havadan destek veriyor. Helikopterler verilen talimatlar doğrultusunda teröristlerin saklanma ihtimaline karşı mağaraları bombalıyor. Terör örgütü üyelerinin kaçış yolları da komando ve özel harekat timleri tarafında ablukaya alındı.



