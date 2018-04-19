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Hakkari'de PKK'ya ait patlayıcı bulundu

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi Gündeş köyü kırsalında, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda patlayıcı ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi

19 Nisan 2018 14:31

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Çukurca ilçesi Gündeş köyü kırsalında, terör örgütü PKK\'ya ait çok sayıda patlayıcı ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, \"PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında Çukurca ilçesi Gündeş köyü Gündek Vadisi bölgesinde arama tarama çalışması yapıldı. Arazide yapılan aramalarda 1 elektronik düzeneğe bağlı el telsizi, 11 kilogram kırmızı renkli plastik patlayıcı, 8 kilogram toprak renkli plastik patlayıcı, 2 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü ve 2 piknik tüpü ele geçirildi. Konu ile ilgili adli tahkikat devam adiyor\" denildi.

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