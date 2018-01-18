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Hakkari'de PKK'ya ait el bombası ve mühimmat ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin kırsal kesiminde jandarma ekipleri tarafından sürdürülen operasyonlarda çok sayıda el bombası ve mühimmat ele geçirildi

18 Ocak 2018 14:22

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinin kırsal kesiminde jandarma ekipleri tarafından sürdürülen operasyonlarda çok sayıda el bombası ve mühimmat ele geçirildi. 
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Yüksekova\'nın Tuğlu Köyü kırsal alanında arazi arama tarama çalışmaları yapıldı. Arazide yapılan aramalarda 14 el bombası, 2 antitank RPG-7 mühimmatı, 2 roket sevk fişeği,  4 adet 20 milimetre zırhlı muharebe aracı mühimmatı, 2 adet 12.7 milimetre uçaksavar mühimmatı,  fünye ile tuzaklanmış 1 roket sevk fişeği, el yapımı patlayıcı düzeneği haline getirilmiş küçük tüp, pillerden oluşturulmuş güç bloğu, 1 askeri panço, 6 el bombası fünyesi ve çok sayıda el yapımı patlayıcı düzeneği ateşlemesinde kullanılan kablo ele geçirildi. Bulunan bomba ve mühimmatlar imha edilirken, operasyonlar sürüyor.

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