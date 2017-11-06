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Hakkari'de PKK'ya ait anti tank mayını ele geçirildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de jandarma ekiplerinin yaptığı arazi arama-tarama çalışmaları sırasında PKK'lı teröristlere ait olduğu belirtilen 8 anti tank roketatar mayını ve bu mühimmata ait 8 adet sevk fişeği ele geçirildi

06 Kasım 2017 13:41

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de jandarma ekiplerinin yaptığı arazi arama-tarama çalışmaları sırasında PKK\'lı teröristlere ait olduğu belirtilen 8 anti tank roketatar mayını ve bu mühimmata ait 8 adet sevk fişeği ele geçirildi.
Hakkari Valiliği, Jandarma  ekiplerinin  PKK/KCK bölücü terör örgütüne yönelik Oğul Köyü kırsal kesiminde düzenlediği operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Hakkari\'nin merkeze bağlı Oğul Köyü, Beyaz Toprak Deresi Mevkii\'nde jandarma ekiplerinin yaptığı arazi arama-tarama çalışmaları sonucu 8 anti tank roketatar mühimmatı ve bu mühimmatlara ait 8 adet sevk fişeğinin ele geçirildiği belirtildi.

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