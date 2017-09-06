Hakkari'de PKK'nın yola döşediği 7 patlayıcı imha edildi

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ\'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Hakkari-Çukurca Karayolunun emniyetini sağlayan güvenlik güçlerine yönelik PKK\'lı teröristlerce 7 ayrı noktaya yerleştirilen el yapımı patlayıcılar etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliği, imha edilen el yapımı patlayıcılarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

\"05.09.2017 günü ilimiz merkez Ceylanlı Köyü Gelinli Mezrası kırsal alanında, Hakkâri-Çukurca yolunun emniyetini sağlayan güvenlik güçlerimize yönelik olarak yerleştirildiği değerlendirilen 7 EYP (el yapımı patlayıcı) düzeneği tespit edilmiştir. Düzenekler PAMİT (Patlayıcı Madde İmha Timi) tarafından usulüne uygun olarak imha edilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"



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